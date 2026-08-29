Beşiktaş'in Çek futbolcusu Vaclav Cerny için eski takımı Glasgow Rangers yeniden devreye girdi. İskoç ekibi 8 milyon euro teklif sunarken, siyah-beyazlılar 10 milyon euro talep ediyor.

YABANCI KONTENJANI NEDENİYLE...

Süper Lig'de transfer döneminin son günlerine girilirken Beşiktaş'ın gündemi ön plana çıktı. Futbol direktörü Önder Özen, "1-2 transfer daha yapacağız" açıklamasını yapmıştı.

Kartal'ın yabancı kontenjanı nedeniyle transfer yapabilmek için bazı isimlerle yolları ayırması gerekiyor. Siyah-beyazlı takımda gönderilecek isimlerin başında Vaclav Cerny geliyor.

Siyah-beyazlı yönetim İskoç deviyle görüşme halinde. Tarafların anlaşması halinde bu transferin 8-10 milyon euro bandında tamamlanması bekleniyor. Beşiktaş'ta sezona iyi başlayan isimlerden biri olan Çek futbolcu, bu sezon 8 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.