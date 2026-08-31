Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşmek üzere. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un kadroda istemediği Victor Nelsson, İtalya'ya gidiyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Serie A ekiplerinden Monza, Victor Nelsson ile anlaşmaya vardı. İtalyan kulübü ile Galatasaray yönetimi arasındaki görüşmeler devam ediyor.
GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ YOK
Sarı-kırmızılıların, Danimarkalı futbolcudan bonservis beklentisi yok. Oyuncu da sözleşmesinin feshedilmesini bekliyor.
Geçtiğimiz sezonu Hellas Verona'da kiralık olarak geçiren Victor Nelsson, 38 maça çıktı. Deneyimli stoper, 3 bin 316 dakika sahada kaldı.
Galatasaray, oyuncuyu 2021-22 sezonunda 7.5 milyon euro karşılığında Kopenhag'dan transfer etti.