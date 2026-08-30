Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull Cty flaş bir transfere daha imza atmak üzere... Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Jean-Mattéo Bahoya Hull City’nin oyuncusu oluyor.

İngiliz ekibinin, Eintracht Frankfurt forması giyen Bahoya'nın transferi için Alman kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcunun Hull City'ye transfer olmaya sıcak baktığı ve sağlık kontrolünden geçebilmesi için İngiltere'ye gitmesine izin verildiği ifade edildi. Son kontrollerin ardından resmi sözleşmenin imzalanması ve transferin tamamlanması bekleniyor.

8 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Futbola Angers altyapısında başlayan Bahoya, Ocak 2024'te yaklaşık 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu. Fransız futbolcu, 2025-26 sezonunda Frankfurt formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkarken 4 gol ve 4 asist üretti.