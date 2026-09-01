Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek takımların UEFA’ya kadro listelerini bildirmesi için son tarih yarın gece 00.59. Aslan, 24 saat içinde Real Madrid’in Fransız yıldızı Eduardo Camavinga’nın transferini bitirmeye çalışacak. İspanyol devi, Camavinga’nın bonservis bedelini 55 milyon Euro seviyelerine kadar çekti.

Mourinho'nun orta sahaya yeni bir isim takviye etmesi halinde, Camavinga için şartların çok daha uygun hale gelmesi bekleniyor. Galatasaray, Real’in yapacağı olası transfer sonrası bonservis bedelinde yeni bir indirim beklentisine girdi. Sarı-kırmızılılar, bu fırsat oluşursa Camavinga’yı bitirecek.