Yabancı kontenjanındaki doluluk ve Anderson Talisca'nın ayrılık ihtimali doğrultusunda hücum hattına yerli takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da uzun süredir gündeminde yer alan Can Uzun transferinde vites artırdı.

YILDIRIM'DAN KAMER'E TAM YETKİ

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın milli futbolcunun kadroya katılması yönünde kurmaylarına talimat verdiği öğrenildi. Transfer operasyonunu bizzat yürütmek isteyen Futbol Şubeleri Sorumlusu Cihan Kamer'in, Eintracht Frankfurt yetkilileriyle pazarlık masasına oturmak üzere Almanya'ya gitmesi planlanıyor.

İŞTE F.BAHÇE'NİN FORMÜLÜ

Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'un 20 yaşındaki genç yıldız için yaklaşık 40 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi bulunuyor. Rakamı makul seviyelere çekmek isteyen Fenerbahçe yönetimi ise oyuncuyu ilk etapta kiralama, ardından satın alma opsiyonuyla renklerine bağlama teklifini masaya sunacak.

Avrupa'da transfer pencerelerinin kapanışına denk gelen kritik saatlerde, Türkiye'de 4 Eylül'e kadar sürecek transfer dönemi bitimine kadar sarı-lacivertlilerin bu transferi tamamlamak adına tüm şartları zorlayacağı ifade ediliyor.