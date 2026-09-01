Sarı-kırmızılı yönetim, Porto forması giyen milli santrfor Deniz Gül’ün transferini tamamlamak için oyuncuyu İstanbul’a getirirken, havalimanında ilginç anlar yaşandı. Yeni transferi tezahüratlarla karşılamak üzere terminalde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, karşılarında ilk olarak takımın yıldız oyuncusu Leroy Sane'yi görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Seyahat dönüşü aynı saatlerde havalimanından çıkış yapan Alman futbolcu, taraftarların şaşkın bakışları ve ilgisi eşliğinde alandan ayrıldı.

"ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEK OLUYOR"

Sane'nin ardından terminalden çıkış yapan asıl beklenen isim Deniz Gül ise sarı-kırmızılı coşkuyla karşılandı. Sağlık kontrolleri ve resmi imza işlemleri için İstanbul'a ayak basan genç milli golcü, ayağının tozuyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transferden duyduğu heyecanı paylaşan 22 yaşındaki santrfor, "Çocukluk hayalim bugün gerçek oluyor. Bir an önce başlamak istiyorum" ifadelerini kullanarak sarı-kırmızılı formayı giymek için sabırsızlandığını vurguladı.