Galatasaray, transfer döneminin son saatlerinde devreye girdi ve savunma hattını güçlendirecek ismi belirledi. Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif olabilecek sol ayaklı bir stoper arayışı içinde U23 kontenjanına uygun bir isim üzerinde yoğunlaştı.

Alman gazeteci Florian Plettenberg'in haberine göre, Galatasaray ile RB Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu arasında anlaşma sağlandı. Genç savunmacı, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katılacak.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Bitshiabu'nun bugün İstanbul'a gelmek üzere yola çıkması planlanıyor. Oyuncunun 24 saat içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Kontrollerde herhangi bir sorun yaşanmaması halinde transferin resmen duyurulması bekleniyor.

PSG altyapısından yetişen Bitshiabu, 2023 yazında 15 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer olmuştu. Alman kulübünde 48 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu, 2403 dakikada sahada yer alırken 2 sarı kart gördü.