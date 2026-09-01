Galatasaray, Portekiz'de Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ün transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül’ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Portekiz'in Porto takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak için bugün İstanbul'a gelecek.

GEÇEN SEZON 9 GOLE KATKI

Geçen sezon Porto formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Deniz Gül, sahada kaldığı bin 824 dakikada 7 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre 22 yaşındaki santrforun piyasa değeri ise 5 milyon euro...