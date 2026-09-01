Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, kulübün gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşması töreninde basın mensuplarına gündeme dair önemli bilgiler paylaştı. Takımdaki gelecekleri merak konusu olan oyunculara açıklık getiren Kamer, kadro revizyonu kapsamında 4 önemli isimle vedalaşılacağını belirtti.
Ayrılacak oyuncular; Rodrigo Becao, Diego Carlos, Çağlar Söyüncü ve Anderson Talisca olarak açıklandı.
OOSTERWOLDE KALACAK
Roma'ya transferi sağlık raporları sebebiyle gerçekleşmeyen ve takıma geri dönen Jayden Oosterwolde hakkındaki son durumu da aktaran Cihan Kamer, Hollandalı savunmacının kadro planlamasında yer alacağını ifade etti. Yetenekli oyuncunun rotasyonda yedek kadroda değerlendirileceğini belirten Kamer, Hollandalı futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün ameliyat masasına yatacağını bildirdi.