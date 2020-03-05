Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi bomba analiz! Moskova takviye üstüne takviye yapıyor

Suriye’deki insanlık dramının bitmek tükenmek bilmediği İdlib’de sıcak gelişmeler yaşanırken, dünyanın gözü kulağı bugün Rusya’da olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya geleceği görüşme öncesi Reuters çarpıcı bir ayrıntıyı gündeme getirdi.

Reuters tarafından derlenen havacılık verileri ve İstanbul Boğazı’ndaki gemi hareketlerine göre, Rusya, bugün Türk ve Rus liderlerin Moskova’da yapacağı İdlib görüşmeleri öncesinde Suriye’deki birliklerini hava ve deniz yoluyla takviye ediyor.

6 GÜNDE 5 GEMİ GÖNDERDİLER

Rusya, ABD birliklerinin Suriye’nin bir kısmından geri çekilme kararı aldığı Ekim’den beri ilk defa bu kadar hızlı bir şekilde destek gönderiyor. Reuters’ın analiz ettiği verilere göre Rusya, Suriye’ye 28 Şubat’tan bu yana geçen altı günde beş savaş gemisi gönderdi. Rusya daha önceleri haftada bir veya iki savaş gemisi gönderiyordu.

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Analizde tırmanan gerilimin iki ülkenin ordularının doğrudan çatışmaya girmesi ihtimalini artırdığı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmelerin ardından İdlib’de bir ateşkes sağlanabileceğine inandığını vurguluyor.

İSTANBUL BOĞAZI ENDİŞESİ

Moskova, Türkiye’nin İstanbul Boğazı’nı Rus savaş gemilerine kapatabileceğinden ve Rus savaş uçaklarını Türkiye’nin hava sahasını kullanmasını engelleyebileceğinden endişe duyuyor. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Adının açıklanmasını istemeyen bir Türk yetkili boğazı kapatmak gibi bir plan olmadığını ifade etti.

‘SIKI ŞEKİLDE BAĞLILAR’

Görüşmeye ilişkin bir derleme yapan ABD merkezli Bloomberg ise iki ülkenin ekonomik ilişkilerine mercek tuttu. Yaşanan son gerilime rağmen iki ülkenin Orta Doğu’da birlikte çalıştığı belirtilen haberde, Rusya ve Türkiye’nin ekonomik olarak birbirine sıkı şekilde bağlı olduğu vurgulandı.

2016’da Rus uçağının düşürüldüğü dönemde ilişkilerin testten geçtiği ifade edilen analizde, gıda ürünleri ticaretinin durdurulmasıyla Türkiye’de oluşan iş kaybı ve Rusya’da enflasyonun yükselmesine dikkat çekildi.