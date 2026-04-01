Türkiye’ye, Yunanistan’ın 150 milyar Euro bütçeli, üye ülkelere askeri yardım yapmayı amaçlayan SAFE Savunma Fonu’ndan sonra bir darbe de 95 milyar Euro bütçeli Horizon Europe’ programından geldi.

‘Horizon Europe’ sivil ve askeri kullanım amaçlı savunma ile siber tehditlerin önlenmesine yönelik projelerin desteklenmesini kapsıyor. Ayrıca yeşil dönüşüm, dijitalleşme, sağlık ve rekabetçilik odaklı projeleri de destekliyor.

ÖNERGEYİ MAVRİDES VERDİ

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Türkiye’yi dışlayan önergeyi Güney Kıbrıslı Rum parlamenter Kostas Mavrides verdi. Mavrides’in önergesi 5’e karşı 29 oy ile benimsendi. Rum parlamenter Kostas Mavrides bu programda hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı duyan ülkelerin yer alması gerektiğini iddia ederek, “Hassas savunma alanlarındaki katılım, Avrupa Birliği çıkarları ve ilkeleriyle uyumlu ülkelerle sınırlı kalmalıdır” ifadelerini kullandı.

2034’E KADAR KALICI

Mavrides daha önce de Güney Kıbrıs’ta kalıcı bir AB askeri gücü bulundurulmasını istemişti. AP’de alınan son karar uyarınca Türkiye ‘Horizon Europe’ projesinin savunma ile ilgili 2028–2034 yıllarını kapsayan bölümüne katılamayacak.

AB’nin en büyük sivil araştırma programı olan ‘Horizon Europe’ projelerinde ulusal koordinasyonu bugüne kadar Türkiye adına Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) yaptı.

Program, sağlıklı toprak verimini arttırmak, kanser hastalığına neden olan çevresel etkileri ortadan kaldırmak gibi farklı alanlardaki projelere de destek veriyor. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme, sağlık ve rekabetçilik odaklı projeleri de destekliyor.Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarması halinde bunu savaş nedeni sayan ve Latince’de ‘Casus Belli’ olarak adlandırılan TBMM kararının kaldırılmasını istemiş Türkiye ise bunu reddedince SAFE programında veto koyarak Türkiye’yi dışlamıştı.

Mübadele yıllarında göç etmişler

AP’de 2014 yılından bu yana Güney Kıbrıs’ı temsil eden Demokrat Parti (DİKO) üyesi Rum Milletvekili Mavrides’in atalarının soy kütüğü 18. yüzyıla ve Trakya’ya kadar uzanıyor. Ailenin 1914-1922 yılları arasında Trakya’daki farklı illerde yaşadığı 1922 yılında ise mübadele sonucu Yunanistan’a göç ettikleri bildirildi. Ailenin bir kolu ise halen Atina’da yaşıyor ve Türk-Yunan dostluğuna katkı sağlayan projeleri ile tanınıyor.