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Ermenistan Parlamentosu’nda yumruklu kavga!

Ermenistan Parlamento’sunda koronavirüs ile mücadele kapsamında toplandı. Bugünkü yapılan oturum sırasında Bright Armenia (Parlak Ermenistan) milletvekili ile Sassoun Mikaelian arasında yumruklu kavga çıktı. O anlar meclisteki kameralarca anbean kaydedildi.

17:25 -
Haberler Dünya

Ermenistan Parlamentosu'nda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgına ilişkin bugün toplandı.

Yapılan oturumda milletvekilleri arasında geçen sözlü tartışma yerini yumruklu kavgaya bıraktı.

Parlak Ermenistan partisi Milletvekili Edmon Maroukian, kürsüde konuşma yaptığı sırada Milletvekili Sassoun Mikaelian ile tartışmaya başladı.

Tartışma şiddetlenince koltuğundan kalkan Mikaelian kürsüye yaklaştı ve kürsüden inen Maroukian'a tokat attı.

Tokadın ardından diğer milletvekillerinin de arbedeye karıştığı görüldü.

Arbede ise yerini yumruklu kavgaya bıraktı.Kavga nedeniyle oturuma ara verildiği belirtildi. (DHA)

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Son güncelleme: 17:48 08.05.2020
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