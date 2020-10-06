Ermenistan’dan atılan roket Azerbaycan tarafından engellendi

Geçtiğimiz 4 Ekim gecesi Mingeçevir bölgesinde bulunan Azerbaycan’a ait hidroelektrik su istasyonu, Ermenistan tarafından saldırıya uğramıştı.
Ermenistan tarafından füze sistemiyle gerçekleştirilen saldırı, Mingeçevir'de bulunan İsrail üretimi “Demir Kubbe” savunma sistemi ile vurularak etkisiz hale getirilmişti.
Azerbaycan’ın Ermenistan’ın saldırısını engellediği anların görüntüleri paylaşıldı. Etkisiz hale getirilen füzelerin dış bölümünün ise santralin yanına düşerek betona saplandığı görüldü.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Azerbaycan ordusu işgalden kurtardığı alanlarda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tank ve mühimmat ele geçirdi.
Ele geçirilen tank ve mühimmatların görüntüsü Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Görüntülerde mevzilerinden kaçan Ermenistan askerlerine ait mermiler, toplar ve tanklar yer aldı. (İHA)