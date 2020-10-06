Ermenistan’dan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırı

Sivillere yönelik saldırılarına devam eden Ermenistan, bu kez de Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını hedef aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına roket attığını duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Hacıyev, şu ifadeleri kullandı:

* Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına roket attı.

* Roket, BTC boru hattından 10 metre uzağa düştü ve 300´den fazla şarapnel etrafa saçıldı. Saldırı, boru hattına zarar vermedi.

* Ulusal Mayın Eylem Ajansı (ANAMA) bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bunlar Ermenistan’ın enerji altyapısına saldırmak için umutsuz girişimleri. DHA