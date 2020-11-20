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Ermenistan’ın savunma bakanı da istifa etti

27 Eylül'de Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilim yaklaşık 40 gün sonra hem masa başında hem de sahada sona ererken, Erivan yönetiminin ciddi kayıplar vermesinin yankıları sürüyor. Başbakan Paşinyan'ın istifası istenirken, Savunma Bakanı Tonoyan'ın istifa ettiği öne sürüldü.

Güncellenme: 11:26, 20/11/2020
Haberler Dünya
Ermenistan’ın savunma bakanı da istifa etti

Azerbaycan’dan ağır darbe yiyen Ermenistan’da istifalar gelmeye devam ederken, Savunma Bakanı David Tonoyan’ın da görevinden istifa ettiği iddia edildi.

Azerbaycan’ın hem masa da hem de sahada kazanmasının ardından Ermenistan’da istifa haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Rus medyası, Savunma Bakanı David Tonoyan’ın da görevinden istifa ettiğini ileri sürdü.

Özellikle Azerbaycan yenilgisi sonrası ciddi eleştirilen alan Tonoyan görevini bıraktığı ileri sürülen haberde; Tonoyan’ın yerine, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın askeri danışmanı olan Vagarşak Harutyunyan’ın getirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Paşinyan, geçen hafta da Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın görevden alındığını duyurmuştu.

Azerbaycan Başbakan darbe Dışişleri Bakanı Ermenistan istifa
Yayınlanma Tarihi:11:25,
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