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Filipinler’de 6.3 büyüklüğünde deprem

Filipinler’de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası can ve mal kaybıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sozcu.com.tr
21:06 -
Haberler Dünya
Filipinler’de 6.3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, (USGS) Filipinler'in Mindanao kentinde bulunan General Santos bölgesinin 82 kilometre doğu-kuzeydoğu yönünde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

USGS, depremin yerin 120.9 kilometre altında gerçekleştiğini açıkladı. Şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bir bilgi paylaşılmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

18 AĞUSTOSTA DA 6,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLMUŞTU

Filipinler’de 18 Ağustos’ta Bicol bölgesinde de 6,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Son güncelleme: 21:09 06.09.2020
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