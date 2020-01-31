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Firari Düşes Meghan Markle’ın kayıp ikizi ortaya çıktı!

Kraliyet görevlerini bırakarak Kanada'ya giden ve 'Firari Düşes' lakabıyla anılmaya başlayan Meghan Markle'ın 'kayıp ikizi' ABD'de bulundu.

Sozcu.com.tr
10:35 -
Haberler Dünya
Firari Düşes Meghan Markle’ın kayıp ikizi ortaya çıktı!

İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki görevlerinden ayrılarak hayatlarını Kanada-ABD-İngiltere arasında sürdürme kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, uluslararası basın ve sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Prens Harry ve Meghan Markle.

Şoke edici karar sonrası ABD’de yaşayan iki çocuk annesi bir kadın da bir anda ilgiyi üzerinde topladı. Markle’a olan benzerliğiyle dikkat çeken 39 yaşındaki Akeisha Land, çocuklarıyla ilgili paylaşım yaptığı hesapta hızla takipçi kazandı.

Land’in çocuklarıyla ilgili paylaşım yaptığı hesapta 160 bin takipçisi bulunuyor.

The Sun’ın haberine göre Missouri eyaletinde yaşayan Land, markete ya da kiliseye giderken birçok insanın kendisini Meghan sanarak çevirdiğini ve fotoğraf çektirdiğini söyledi.

Akeisha Land.

Land, “Onunla sık sık karşılaştırılıyorum. İlk başlarda ailem ve arkadaşlarım söylerken, şimdi sosyal medyada ve sokakta her gün bunu duyuyorum” dedi.

Akeisha Land ve kızı Grayson.

Bu durumdan rahatsızlık duymadığını belirten Land, “Eğer Meghan herhangi bir etkinliğe katılmak istemezse, iletişim ekibi bana ulaşırsa onun yerine gidebilirim” ifadelerini kullandı.

ABD Çocuk İngiltere Instagram Kadın Kanada
Son güncelleme: 10:42 31.01.2020
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