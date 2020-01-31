Firari Düşes Meghan Markle’ın kayıp ikizi ortaya çıktı!

İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki görevlerinden ayrılarak hayatlarını Kanada-ABD-İngiltere arasında sürdürme kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, uluslararası basın ve sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Şoke edici karar sonrası ABD’de yaşayan iki çocuk annesi bir kadın da bir anda ilgiyi üzerinde topladı. Markle’a olan benzerliğiyle dikkat çeken 39 yaşındaki Akeisha Land, çocuklarıyla ilgili paylaşım yaptığı hesapta hızla takipçi kazandı.

The Sun’ın haberine göre Missouri eyaletinde yaşayan Land, markete ya da kiliseye giderken birçok insanın kendisini Meghan sanarak çevirdiğini ve fotoğraf çektirdiğini söyledi.

Land, “Onunla sık sık karşılaştırılıyorum. İlk başlarda ailem ve arkadaşlarım söylerken, şimdi sosyal medyada ve sokakta her gün bunu duyuyorum” dedi.

Bu durumdan rahatsızlık duymadığını belirten Land, “Eğer Meghan herhangi bir etkinliğe katılmak istemezse, iletişim ekibi bana ulaşırsa onun yerine gidebilirim” ifadelerini kullandı.