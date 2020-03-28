Fransa Çin’den 1 milyar yüz maskesi sipariş etti!

Fransa Sağlık Bakanı Veran, ölümcül corona virüsüyle mücadele kapsamında ülkesinin Çin’den bir milyardan fazla yüz maskesi siparişi verdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı, ülkenin haftalık olarak 40 milyon maskeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bakan Veran, Fransa’nın şu anda sağlık personellerine 3 hafta yetecek kadar malzemeye sahip olduklarını açıkladı.

FRANSA’DAKİ CORONA TABLOSU

Fransa’da corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı bin 995’ten 2 bin 314’e, vaka sayısı da 32 bin 964’ten 37 bin 575’e yükseldi. REUTERS