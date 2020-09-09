Fransa’da bir günde 8 bin 577 yeni vaka tespit edildi

Avrupa’nın corona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadelesi sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde son 24 saatte 8 bin 577 corona virüsü vakası tespit edildiği, 30 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısının 344 bin 101’e, toplam ölü sayısının da 30 bin 794’e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada son bir haftada 2 bin 157 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 372 kişinin de yoğun bakımda olduğu belirtildi.

“HÜKÜMET CİDDİ VE ZOR KARARLAR ALMAK ZORUNDA KALACAK”

Fransa Bilim Kurulu salgındaki son durumun kaygılandırıcı olduğunu vurgulayarak, “En geç önümüzdeki hafta hükümet ciddi ve zor kararlar almak zorunda kalacak” dedi. (İHA)

İLGİLİ HABER Almanya'da coronadan etkilenen binlerce kişi sokağa döküldü: Çöküşün eşiğindeyiz!