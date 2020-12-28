Fransa’da corona alarmı! 3’üncü karantina gündemde

Corona virüsü salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, Fransa’nın salgınla mücadelede 3'üncü kez karantina ilan edebileceği gündeme geldi.

Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran, Fransız medyasına verdiği demeçte, Noel'in ardından Covid-19 vakalarında artış beklendiğini, vakaların artmaya devam etmesi halinde ülke çapında üçüncü kez karantina uygulanabileceğini ifade etti.

“YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Bakan Veran, “Halkı korumak için gerekli önlemleri asla dışlamayacağız. Bu bir karar verdiğimiz anlamına gelmiyor, ancak durumu yakından takip ediyoruz, izliyoruz” dedi.

Geçtiğimiz cuma günü Fransa'da, İngiltere’de ortaya çıkan Covid-19'un daha bulaşıcı yeni türü tespit edilmişti. Yeni tür nedeni ile Fransa'nın da içinde bulunduğu 50'den fazla ülke İngiltere ile ulaşımı askıya almış, Fransa 48 saat sonra 23 Aralık'ta şartlı olarak sınırlarını İngiltere'ye yeniden açmıştı. Fransa'da Covid-19'a karşı toplu aşılama ise Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile birlikte dün başladı.

Fransa'da toplam vaka sayısı 2 milyon 559 bin 686'ya, toplam can kaybı ise 62 bin 746'ya ulaştı. İHA

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