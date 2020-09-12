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Fransa’da ‘Sarı Yelekliler’ yeniden sokakta! Çok sayıda gözaltı var

Fransa'da corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen 'Sarı Yelekliler' protestoları tekrar başladı. Paris'te başlayan protestolarda göstericiler, Wagram Meydanı'nda toplandı ve yürüyüşe başladı. Yer yer polis ile göstericiler arasında arbedeler yaşanırken 54 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Sozcu.com.tr
17:41 -
Haberler Dünya
Fransa’da ‘Sarı Yelekliler’ yeniden sokakta! Çok sayıda gözaltı var

Fransa’da sokaklar yeniden alevlendi. 2018 yılında başlayan ve corona virüsü nedeniyle duran Sarı Yelekliler protestoları tekrar başladı.

MEYDAN KAPATILDI

Göstericiler başkent Paris’teki Wagram Meydanı’nda toplanarak yürüyüşe başladı. Kentte metro seferleri durdurulurken; Champs-Elysees Meydanı, güvenlik gerekçeleriyle kapatıldı.

Fransa’daki gösterilere öğrenciler de katılmıştı. (Foto: Reuters)

54 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Paris Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ana kadar 54 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca göstericilerin Paris merkezli BFM TV kanalının binasına girdiği aktarıldı.

Protestolarda şu ana kadar 54 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi. (Foto: EPA)

NEDEN SARI YELEK GİYİYORLAR?

Göstericiler, Fransa'daki araçlarda zorunlu olarak bulundurulması gereken sarı yelekleri giyiyor. Bu yelekler, trafik sırasında olası bir acil durum veya kaza sırasında ve sonrasında yardımcı ve fark edilebilir olmak için giyiliyor. DHA

NE OLMUŞTU?
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi. Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.
Son güncelleme: 17:43 12.09.2020
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