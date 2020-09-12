Fransa’da ‘Sarı Yelekliler’ yeniden sokakta! Çok sayıda gözaltı var

Fransa’da sokaklar yeniden alevlendi. 2018 yılında başlayan ve corona virüsü nedeniyle duran Sarı Yelekliler protestoları tekrar başladı.

MEYDAN KAPATILDI

Göstericiler başkent Paris’teki Wagram Meydanı’nda toplanarak yürüyüşe başladı. Kentte metro seferleri durdurulurken; Champs-Elysees Meydanı, güvenlik gerekçeleriyle kapatıldı.

54 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Paris Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ana kadar 54 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca göstericilerin Paris merkezli BFM TV kanalının binasına girdiği aktarıldı.

NEDEN SARI YELEK GİYİYORLAR?

Göstericiler, Fransa'daki araçlarda zorunlu olarak bulundurulması gereken sarı yelekleri giyiyor. Bu yelekler, trafik sırasında olası bir acil durum veya kaza sırasında ve sonrasında yardımcı ve fark edilebilir olmak için giyiliyor. DHA