Gemi baskını skandalı büyüyor

Alman savaş gemisi Hamburg'un, Libya'ya gitmekte olan Türk gemisini, yetkisi ve izni olmadığı halde komandolarla basıp aramasıyla ilgili gerginlik tırmanıyor. Türkiye, Almanya'ya nota vermekle kalmadı ve cepheyi genişletti.

Dün akşam saatlerinde Ankara'daki Alman Maslahatgüzarı, İtalya Büyükelçisi ve AB'nin Ankara'daki Büyükelçisi acil bir toplantı için Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ankara'nın, bu toplantıda dost ve NATO müttefiki bir ülkeye, ancak savaş durumunda yapılabilecek bir muamelenin nasıl uygulanabildiğini sorduğu bilgileri geliyor.

HİÇ BİR AÇIKLAMA YOK

Alman hükümeti, emrin verildiği AB Deniz Kuvvetleri biriminin bulunduğu Roma'daki merkez ile İtalya ve AB tamamen sessizliğe büründü. Almanya'da muhalefet ve basın, Türkiye'yi “silah ambargosunu engellemekle” suçlamaya çalışsa da, mantıklı açıklama da getirilemiyor.

TÜRKİYE'YE SORDUK, 4 SAAT BEKLEDİK

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine açıklama yapan Federal Savunma Bakanlığı Sözcüsü, “Gemiye çıkmadan önce Türkiye'ye sorduk. Dört saat içinde bir cevap gelmeyince, burada zımni bir rıza olduğunu kabul edip operasyona başladık” dedi. Oysa, deniz hukuku ile ilgili düzenlemelerde böyle bir şey yok. Dört saatlik bekleme ve ülkenin izni birlikte aranıyor.

ALMANYA İLK KEZ BUNU YAŞADI

Alman Hamburg fırkateyninin, Almanya saati ile 15.31'de harekete geçtiği ve Türk yolcu gemisi Rosaline A'daki aramanın saat 19.05'te başladığı belirtildi. Kısa süre sonra da Türkiye'nin vetosu geldi ve şimdiye kadar bölgede 30 kontrol görevine katılan ve 28 gemiye inceleme yapan Alman fırkateyni ilk kez böyle bir olayla karşılaştı. Gemide de zaten Alman ya da AB'nin iddia ettiği gibi bir şey bulunamadı. Ancak heyecanla gemiye çıkan komandolar, gemiden inemedi. Çünkü, gece olduğu için helikopterler onları alamıyordu. Gemiye girerken zor kullanıp ellerini havaya kaldırdırttıkları personel ile kaptandan izin alıp sabaha kadar gemide kaldılar.

ALMAN BASINI, KENDİNE YONTUYOR

Alman gazeteleri olayı, “Akdeniz'de silah kaçakçılığı. Türkiye aramayı durdurdu” diyerek, algı operasyonları yaparken, Süddeutsche Zeitung, “Akdeniz'de düşmanca yaklaşım. Alman Donanması, Libya'ya giden bir Türk gemisini aramak istedi. BM silah ambargosuna uyulup uyulmadığı denetlenecekti. Ankara, burada ‘zor kullanıldığından' söz etti ve bu konu Berlin'de bir çok soruna neden oluyor” diye yazdı. Ayrıca, haziran ayında Türk gemisini durdurmak isteyen bir Fransız savaş gemisine karşı, Türk donanmasının müdahalesi gibi bir müdahalenin yaşanabileceği uyarısı da yapıldı.

MUHALEFET: İRİNİ MİSYONU BİTER

Olay Alman Meclisi'nde de gündem oldu. Muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) savunma politikaları sözcüsü Marie-Agnes Strack-Zimmermann, “Türkiye'nin gemilerinin kontrolünü defalarca engellemeye çalışması saçma. Bunu izin verilirse, İrini misyonu biter” dedi ve Dışişleri Bakanlığı'nın açıklama yapmasını istedi.