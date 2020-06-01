George Floyd’u öldüren polisin amiri konuştu: Bu bir insanlık suçu

Bir mağazada sahte parayla alışveriş yaptıktan sonra duruma müdahale eden polislerin aşırı güç ve şiddet uygulamasıyla yaşamını yitiren George Floyd’un ardından ABD yangın yerine döndü…

Minneapolis kentinde dört polis memurunun öldürdüğü George Floyd ile ilgili flaş bir açıklama Minneapolis polis şefi Medaria Arradondo’dan geldi. Arradondo, CNN’e konuşarak yaşadıklarını anlattı.

Floyd’un boğazını sıkan ırkçı polis Derek Chauvin’in cezaevine gönderildiğini hatırlatan ve olaya karışan diğer polis memurlarının kovulduğunu hatırlatan Arradondo, “Bence polis memurlarının yaptığı insanlık suçuydu. Bu üniformayı giyen erkek ve kadınların ettiği yeminin bir ihlaliydi. Bu inandığımız göreve bir ihanetti. Bu tamamen yanlıştı ve bunda tartışılacak bir şey yok” dedi.

“GERİ GETİREBİLECEK BİR ŞEY OLSA YAPARIM”

CNN muhabirinin, “Floyd ailesine ne söylemek istersiniz” sorusu üzerine şapkasını çıkaran ve kameraya dönen Arradondo, “Ben, onların kayıpları yüzünden yıkıcı bir şekilde üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Sayın Floyd’u geri getirebilecek bir şey olsa yapacağımı bilmelerini istiyorum. Bunu yapmak için her şeyi yapardım. Çok üzgünüm” ifadesini kullandı.

Canlı yayına katılan Floyd’un ağabeyi Philonise Floyd, “Kardeşim için adaleti sağlayacak ve olaya karışan bütün polis memurlarını yargılamaya çalışacak mı” sorusu üzerine, “Bu kararı savcılık verecek” yanıtını verdi.

“KOVABİLİYORLARSA TUTUKLAYABİLİRLER”

Floyd canlı yayında, “Ellerinde onları kovmaya yetecek kadar kanıt varsa onları tutuklamaya yetecek kadar da kanıt var demektir” yorumunu yaptı.

Philonise Floyd, ülke çapında devam eden şiddetli gösteriler ile ilgili olarak da, “Biz herkesten gösterileri barışçıl bir şekilde yapmalarını istedik. Biz adalet istiyoruz ve böyle davranmamızın sebebi de bu. Siyahi halk uzun bir süredir öldürülüyor ve insanlar artık undan bıktı. Afro-Amerikalılar doğru olanı istediği için ayağa kalkmak istiyor” dedi.