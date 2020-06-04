George Floyd’un yanındaki arkadaşı yaşadıklarını anlattı

Minneapolis’te bir marketten sahte parayla alışveriş yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındığı sırada bir polis memurunun boğazını diziyle sıkarak ölümüne sebep olduğu George Floyd’un son anlarına yakından tanık olan arkadaşı yaşadıklarını anlattı.

Floyd’un yaka paça indirildiği araçta bulunan 42 yaşındaki Maurice Lester Hall, New York Times gazetesine konuştu.

Hall, arkadaşının polise karşı gelmediğini ve gözaltı sürecinde sorun çıkarmadığını söylerken, “25 Mayıs’taki Anma Günü’nü birlikte geçirmiştik. Polisler yanına geldiği ilk andan beri sakince davrandı ve neden bu kadar kötü davrandıklarını sordu” dedi.

Hall, “George’un ‘Lütfen, memur bey, neden bu kadar büyütüyorsunuz’ sözlerini duydum. Yaşadığım o günü asla unutmayacağım. Ölmek üzere olduğunu anladığı için ağlayarak feryat ediyordu ve herkesten yardım istiyordu. Yetişkin bir adamın ölmeden önce gözyaşları içerisinde kalmasını asla unutamayacağım” ifadesini kullandı.