Gök bilimcilerden heyecanlandıran keşif! Uzayın derinliklerinden 157 günde bir geliyor

İngiltere’nin Manchester Üniversitesi uzmanları, hızlı radyo patlamalarının (FRB) izlediği yolu ikinci kez tespit etmeyi başardı. FRB’ler uzayın derinliklerinden gelen ve milisaniyeler süren radyo dalgalarından oluşuyor. Gök bilimciler bu gizemli patlamaların izini sürerek geldiği galaksileri bulmaya çalışıyor.

Gök bilimciler bu yılın başlarında FRB 180916.J0158+65 adı verilen radyo patlamalarının izini sürmeyi başarmıştı. 16.35 günlük bir döngüye sahip olan patlamalarda, 4 günü aşkın süre boyunca sinyal gönderildiği ardından 12 gün sessizliğe gömüldüğü tespit edildi.

Uzmanlar son olarak FRB 121102 adı verilen hızlı radyo patlamalarını tespit etti. İlk keşfedilen patlamalardan daha aktif olan FRB 121102’de döngü 167 gün sürüyor. 90 gün boyunca radyo dalgaları yayılırken, daha sonra 67 günlük bir sessizlik periyoduna geçiliyor.

Çalışmanın başında yer alan Manchester Üniversitesi’nden Kaustubh Rajwade, “Şu ana kadar yalnızca bir FRB’nin patlama aktivitesiyle ilgili yolu görmüştük. Bu yeni keşfin önemi FRB’lerin atalarını bulmamızı sağlayabilir” dedi.

3 milyar ışık yılı uzaktaki bir cüce gezegenle ilişkilendirilen FRB 121102’nin izlediği döngü bir önceki keşfe göre yaklaşık 10 kat daha uzun sürüyor. Uzmanlar bu uzayan döngünün kaynağının bir kara delik ya da nötron yıldızı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Araştırma ekibinden Duncan Lorimer, “Bu heyecan verici keşif, FRB’lerin kökenleri hakkında ne kadar az şey bildiğimizi gösteriyor. Gözlemlerimizin devam etmesiyle FRB’lerle ilgili daha net bir resme ulaşmaya ihtiyacımız var” diye konuştu.