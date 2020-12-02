Guterres uyardı: İnsanlık doğayla savaşıyor, bu intihardır

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, insanlık için geleceğin tehlike altında olduğunu belirterek, insanlığın doğaya verdiği zararları açıkladı.

Guterres, “İnsanlık doğayla savaşıyor. Bu intihardır. Doğa her zaman karşılık verir ve bunu şimdiden artan bir güç ve öfkeyle yapıyor. Biyoçeşitlilik çöküyor. Bir milyon türün neslinin tükenme riski var. Ekosistemler gözümüzün önünde yok oluyor. Kaosa doğru inişimizin temelinde insan faaliyetleri var” dedi.

Guterres, çöllerin yayılmasının, sulak alanların kaybolmasının, ormanlaşmanın azalmasının ve okyanusların plastikle boğulmuş olmasının insanlığın faaliyetlerinin bir sonucu olduğunu ifade etti. Guterres, “Hava kirliliği yılda 9 milyon insanı öldürüyor, bu da mevcut pandemiden daha fazla” ifadelerini kullandı. (DHA)

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