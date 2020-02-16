Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Havuzda dehşet! Boğulmaktan son anda kurtarıldı

ABD’nin Michigan eyaletinde 2 yaşındaki çocuk, yetişkinlerle dolu havuzda boğulmak üzereyken kurtarıldı. Küçük çocuk, başka çocuğun kendisini havuzun dibinde fark etmesiyle kurtuldu.

18:10 -
Haberler Dünya
Havuzda dehşet! Boğulmaktan son anda kurtarıldı

Olay, Michigan eyaletinin Livonia kentindeki otelde meydana geldi. Havuzda ailesinin bir süre gözünden kaçırdığı 2 yaşındaki çocuk, yetişkinlerle dolu suda çırpınmaya başladı.

Dibe batmaya başlayan çocuğu, havuzdaki 9 yaşında olan kız çocuğu fark edince panikle çevresindekilere seslendi.

Bu sırada havuzdakiler, çocuğu havuzun dibinden alıp, çıkardı. Havuz kenarında bulunan hemşire de uzun süre nefessiz kalan çocuğa müdahalede bulundu.

Polis, çocuğun suyun altında neredeyse 1 dakikadan fazla kaldığını açıkladı. (DHA)

İLGİLİ HABERKartal'da boğulmaktan kurtarılan kişi: Yüzmek için girmiştimKartal'da boğulmaktan kurtarılan kişi: Yüzmek için girmiştim İLGİLİ HABER15 aylık bebek su dolu kovada boğuldu15 aylık bebek su dolu kovada boğuldu
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more