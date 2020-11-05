Hindistan’dan Covid-19 aşısı müjdesi: Şubat ayında geliyor

Hindistan’da üst düzey hükümet bilim insanı Rajni Kant’in yaptığı açıklamaya göre, aşının son aşama denemelerinin bu ay başlayacağını ve şimdiye kadar yapılan çalışmaların bunun güvenli ve etkili olduğunu gösterdiğini söyledi.

Hükümetin kontrolündeki Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) ile COVAXIN geliştiren özel bir şirket olan Bharat Biotech, daha önce aşıyı gelecek yılın ikinci çeyreğine hazır etmeyi bekliyordu.

Aynı zamanda COVID-19 görev gücünün bir üyesi olan kıdemli ICMR bilim insanı Kant, araştırma kuruluşunun Yeni Delhi merkezinde yaptığı açıklamada, “Aşı iyi bir etkinlik gösterdi. Önümüzdeki yılın Şubat veya Mart ayı başında hazır olması bekleniyor” dedi.

Bharat Biotech’e haber anında ulaşılamadı.

Aşı Şubat ayında hazır olursa COVAXIN piyasaya sürülecek ilk Hindistan yapımı aşı olacak.

Hindistan’daki corona virüsü vakaları bugün 50.201 artışla 8.36 milyona yükselerek ABD’den sonra en çok vakanın görüldüğünü ikinci ülke oldu. Hindistan’da corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 704 artışla, 124.315’e yükseldi. Eylül ortasındaki zirveden bu yana enfeksiyon ve ölümlerdeki günlük artış yavaşladı.

ICMR’nin araştırma yönetimi, politika, planlama ve koordinasyon birimi başkanı olan Kant, COVAXIN aşılarının üçüncü aşama denemeleri bitmeden insanlara verilip verilemeyeceğine karar vermenin sağlık bakanlığına bağlı olduğunu söyledi.