Hükümet gıda saklıyor iddiası sonrası depoları bastılar: Hakkımız olanı alıyoruz!

Nijerya’da polis şiddetine karşı 8 Ekim’de başlayan gösteriler sonrası ülkede bir türlü tansiyon dinmiyor. Yaklaşık üç haftalık süreçte 56 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, bu kez de gıda kriziyle ilgili tartışmalar başladı.

Hükümetin kendilerinden gıda saklayarak stok yaptığını öne süren vatandaşlar, depoları yağmalamaya başladı. Daily Mail’in haberine göre Jos kentinde bir araya gelen öfkeli kalabalık, çatısına çıktıkları gıda deposunun metal panellerini yamulttuktan sonra içeri girdi.

ÜÇTE BİRİNDE MANZARA AYNI



İçeri girenler çuval çuval erzağı dışarı çıkarırken, bekleyen kalabalığa fırlatmaya başladı. Jos’taki bu depodaki görüntü olayların yaşandığı tek yer değil. Ülkede eyaletlerin üçte birinde benzer manzaraların yaşandığı belirtiliyor.

Eleştirilerin odağındaki hükümet ise depolardaki gıdanın corona virüsünde ikinci dalga için stratejik rezerv olduğunu, amaçlarının karantinadaki kişilere yiyecek ulaştırmak olduğunu öne sürdü. Ancak bu iddiaları kabul etmeyen göstericiler, hükümetin daha şeffaf olmasını istiyor.

‘VATANDAŞ ÖLÜRKEN ONLAR SAKLIYOR’



France 24’e konuşan bir kişi, “Bu kadar ahlaksız bir hükümetimiz olabilir mi? Vatandaşları açlıktan ölürken, onlar bu malzemeleri saklıyorlar. Gıda fiyatlarında inanılmaz bir enflasyon var. Bu yüzden herkes yiyeceğe erişemiyor, açlığın sebebi bu” dedi.

Depodaki kalabalıktan bir başka kişi ise, “Ülkede çok fazla yiyecek var ama insanlar acı çekiyor. Hükümet bizi kandırıyor. Biz çalmıyoruz. Hakkımız olan yiyeceği alıyoruz” ifadelerini kullandı.