IEA’dan dünyaya uyarı: Harekete geçme zamanı

Dünyanın corona virüsüyle olan mücadelesi amansız şekilde sürerken, iklim değişikliğinin getirdiği doğal felaketler de her geçen gün insanlığı tehdit ediyor.

Bu kapsamda ülkeler ve şirketler önlem üstüne önlem almaya çabasında. 2015’te imzalanan Paris İklim Anlaşması’ndan sonra çok sayıda ülke karbon salınımını sıfıra indirme hedefi koydu.

Ancak bu hedefe ulaşabilmek için ciddi bir atılım yapmak gerekiyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), iklim değişikliğini yavaşlatabilmek için ‘karbon yakalama, kullanma ve depolama’ (CCUS) teknolojilerinin kullanımında keskin bir artış olması gerektiği uyarısı yaptı.

40 MİLYONDAN 800 MİLYONA ÇIKMALI



IEA’nın verilerine göre halihazırda yılda yakalanan karbondioksit miktarı 40 milyon ton. Sıfır salınım hedefine giden yolda bunun 2030 yılında 800 milyon tona çıkarılması bekleniyor. Bu kapsamda da yaklaşık 160 milyar dolarlık teknoloji yatırımı yapılması gerekiyor.

IEA Başkanı Fatih Birol, Reuters’a yaptığı açıklamada bu yıl 30’dan fazla projenin duyurulduğunu belirtirken, hükümet ve endüstrinin ayırdığı bütçenin yaklaşık 4 milyar dolar olduğunu söyledi. Birol, “Bunlar olmadan enerjimiz ve iklim hedeflerimize ulaşmamız imkansız olacak” ifadelerini kullandı.