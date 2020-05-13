İmamoğlu’ndan corona sonrası İstanbul tavsiyesi

Türkiye’de sosyal medyayı yoğun ve etkili kullanan isimlerden biri olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünya çapında bilinen sosyal paylaşım sitesi Reddit’te paylaşımlarda bulundu.

Reddit’te doğrulanmış hesap sahibi olması özellikle sosyal medyada gündem olan İmamoğlu, corona virüsü sonrasında İstanbul’u ziyaret edecek turistler ve vatandaşlar için tavsiyelerde bulundu.

İmamoğlu, “İstanbul iyi kalpli insanların olduğu bir şehir ve Askıda Fatura kampanyası şehrin güçlü sosyal birlik duygusunu ortaya koyuyor. Askıda uygulaması Türkiye genelinde yapılan bir gelenek ve İstanbul’da da en iyi şekliyle uygulandı. İnsanlar hiç tanımadıkları insanların ellerinden tutuyor” dedi.

İmamoğlu, salgının bitmesinin ardından Reddit kullanıcılarının İstanbul’u ziyaret etmesini isterken 5 tavsiyede bulundu.

İmamoğlu’nun tavsiyeleri ise şu şekilde:

1- Ayasofya’yı ziyaret edin: Eskiden kilise olan ve daha sonra camiye dönüştürülen 1500 yıllık mimari güzellik Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu’nu sembolize ediyor.

2- Topkapı Sarayı’nı ziyaret edin: Osmanlı imparatorlarının yıllar önce evi olan bu ihtişamlı yeri görün.

3- Boğaz’da yürüyüş yapın: Boğaz’da yürüyüş yapmak İstanbul’da yapılacak en rahatlatıcı şehir aktivitesidir. Asya ile Avrupa’yı ayıran Boğaz’ın sahillerinde yürüyüş yapmak İstanbullular için günü anı güzelleştiren bir aktivitedir.

4- Şerefiye Sarnıcı’nda konser izleyin: Roma İmparatoru 2. Theodosius’un 5’inci yüzyılda inşa ettirdiği Şerefiye Sarnıcı, İstanbul’daki birçok sarnıçtan biridir. Mistik atmosferi eşsiz bir performans alanı yaratıyor.

5- Kedileri besleyin: Sokak hayvanları İstanbul’un şehir dokusunun en sevilen ve en entegre parçalarından biridir. İstanbullular ve belediye çalışanları onları düzenli olarak besliyor.