İngiltere’de Boris’i çıkmaza sokan skandal! İstifa çağrıları yapılıyor

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın başı, başdanışmanı Dominic Cummings’le dertte.

Johnson corona virüsüne yakalandıktan sonra başbakanlık konutu ‘Downing Sokağı 10 Numara’dan koşarak uzaklaşırken çekilen görüntüleriyle İngiliz medyasında uzun süre konuşulan Cummings, takip eden süreçte kendisi de hasta olduğunu duyurmuştu.

Cummings’in karantinaya girdikten sonra imza attığı bir skandal ülkenin gündemine oturdu. 23 Mart’ta ülke genelinde karantina kararı alınırken, şehirlerarası ulaşım da yasaklanmıştı. 28 Mart’ta corona belirtileri gösteren Cummings ve eşi, 31 Mart’ta Durham’daki aile çiftliğine gitti.

400 KİLOMETRE GİTTİ



Corona virüsü olduğu ortaya çıktıktan sonra en az 14 gün karantinada kalması gereken Cummings’in yaklaşık 400 kilometrelik yolculuğu polis tarafından da doğrulandı.

Cummings’in ihlali ortaya çıkınca, özellikle muhalefet cephesinden olmak üzere yoğun tepkiler yükseldi. Boris Johnson’a, Cummings’i görevden alma çağrıları yapılırken, İşçi Partisi’nin açıklamasında, “Halk kendileri için başka, Dominic Cummings için başka kurallar uygulanmasını istemiyor” ifadeleri yer aldı.