İngiltere’de Floyd cinayeti protestoları sürüyor!

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa'da devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişi bugünde Floyd cinayetini protesto etmek amacı ile bir araya geldi. Protestolar birinci haftasını doldurdu.

Protestocular ilk olarak başkentte bulunan Hyde Park'ta bir araya gelerek, Parlamento binası, ABD Büyükelçiliği ve ardından Trafalgar Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, Floyd için sessiz protesto gerçekleştirirken, evsizler için gıda yardımı dağıttı. İngiliz polisi tarafından geniş güvenlik önlemleri alınan protesto olaysız bir şekilde sona erdi.

BORIS JOHNSON’DAN HEYKEL TEPKİSİ

Ülkedeki olaylara ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, saldırıya uğrayan heykel ve anıtların önceki kuşaklar tarafından dikildiğini belirterek “Geçmişimiz üzerinde düzeltme veya sansür yapamayız” diye yazdı. Johnson, tartışmalı tarihsel kişiliklerin heykellerinin kaldırılmasını “tarihimiz konusunda yalan söylemek” diye nitelendirdi.

ABD'de George Floyd'un ölümünün ardından İngiltere'de başlayan protestoların “maksadı şiddet olan aşırı gruplar tarafından ele geçirildiğini” iddia eden Johnson, Floyd'un ölümü nedeniyle ortaya çıkan “meşru öfke duygularını” anlayabildiğini, ancak “tek sorumlu davranışın bu protestolardan uzak durmak olduğunu” belirtti.

Johnson, 2. Dünya Savaşı döneminde ülkenin lideri olan Churchill'in “bugün bizim için kabul edilemez” fikirleri dile getirmiş olsa da, ülkeyi “faşist ve ırkçı tiranlıktan” koruyan bir kahraman olmaya devam ettiğini belirtti. (İHA, BBC Türkçe)

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