İngiltere’de gizli polislere görev için cinsel ilişki serbest: Görev zora girerse…

İngiltere’de polis memurlarına sunulan yeni resmi kılavuzda gizli görevdeki polisler, kimliklerinin açığa çıkması riskiyle karşı karşıya kalacakları durumlarda şüphelilerle cinsel ilişkiye girebilecek.

Ulusal standartları belirleyen polis kolejinin pazartesi günü yayınladığı kılavuza göre açığa çıkma tehdidini en aza indirgeyecek şekilde söz konusu ilişkinin kısa mümkün olduğu kadar kısa tutulması ve yaşanan durumun derhal üst düzey yetkilendirme görevlilerine bildirilmesi gerekiyor.

2015 yılında Metropolitan Polisi’nin tazminat ödemesine ve gizli polislerin “istismarcı ve manipülatif” ilişkiler kurdukları yedi kadından özür dilenmesine neden olan bir skandala rağmen yeni düzenleme hayata geçti.

Alison, who was tricked into a five-year relationship with undercover officer Mark Jenner, said there was no evidence anything had changed since the scandal broke.

“The abuses I suffered and more than 30 other women… must be stopped.”#spycops #CHISBill https://t.co/OyOllTZEu7

