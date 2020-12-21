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İngiltere’de mutasyon kuyruğu… Havalimanına koştular

Corona virüsü mutasyonunun görüldüğü İngiltere'nin dış dünya ile bağlantısı kesilirken, yüzlerce yolcu İrlanda'nın başkenti Dublin'e giden son uçak için başkent Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'na akın etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:03, 21/12/2020
Haberler Dünya

Corona virüsü aşısıyle ilgili ciddi adımların atılmasının ardından, dünyanın üzerine kabus gibi çöken haber İngiltere’den geldi.

İngiltere’de yeni bir corona virüsü mutasyonunun tespit edilmesinin ve hızla yayıldığının duyurulmasının ardından, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, Hollanda, Almanya, İtalya ve Fransa dahil birçok ülke İngiltere’den seyahatleri yasakladı.

Yasak kararı alacak ülkelerin sayısı hızla artarken, İngiltere’de uçuşlara yasak getirilmesi sonrası yüzlerce yolcu havalimanına akın etti.

FRANSA DA YASAKLADI

Birçok yolcu, İrlanda’nın başkenti Dublin’e giden son uçak için başkent Londra’da bulunan Heathrow Havalimanı’na koştu. Havalimanındaki yolcuların son uçak için beklediği anlar amatör kameralara yansıdı. Yüzlerce yolcu bavulları ile birlikte saatlerce bekledi.

Fransa da İngiltere’den Avrupa’ya yolcu taşıyan tüm uçuşları en az 48 saat süreyle yasaklayarak uçuşları yasaklayan diğer ülkeler olan Almanya, İsrail, El Salvador, Bulgaristan, Hollanda, İtalya, Finlandiya, Danimarka, Türkiye, Fas, Kanada, Belçika, Avusturya, Suudi Arabistan, Kuveyt ve İrlanda arasına katıldı.

Almanya Avrupa Avusturya Belçika Bulgaristan Corona Danimarka Dünya El Salvador Fas Finlandiya Fransa Haber Hollanda İngiltere İrlanda uçak
Yayınlanma Tarihi:13:45,