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İran ‘normale’ dönüyor: İbadethaneler açılıyor, memurlar işbaşı yapıyor

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülke çapında uygulanan sınırlamaların gevşetilmesi kapsamında, Pazartesi günü dini merkezlerin halka açılacağını duyurdu.

17:42 -
Haberler Dünya
İran ‘normale’ dönüyor: İbadethaneler açılıyor, memurlar işbaşı yapıyor

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Pazar günü için de müze ve tarihi mekanların açılacağını söyledi.

19 Şubat tarihinde ilk ölüm vakasını açıklayan İran’daki 31 bölgede, virüsün “kontrol altına alınma sürecinde” olduğu açıklandı.

Ruhani, dini merkezlerin yalnızca altı saat için sıkı sağlık protokolleri altında açık olacağını belirtti.

Ülkedeki başlıca dini merkezler, Mart ortasında ziyaretlere kapatılmıştı.

Ruhani, evden çalışan tüm devlet memurlarının da 30 Mayıs’tan itibaren işlerine döneceğini duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kianoush Jahanpour, son 24 saatte bin 869 kişinin daha corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını kaydetti.

Jahanpour can kaybının, 59 yeni ölümle 7 bin 359’a çıktığını da söyledi.

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