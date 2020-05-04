İran’dan ABD’ye silah ambargosu tepkisi: Gayrimeşru bir hareket

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi haftalık basın toplantısında “İran 2015 nükleer anlaşmasından çıkmak istemiyor. Amerika’nın hareketi gayrimeşrudur ve tepkimiz orantılı olacak” dedi.

ABD, BM Güvenlik Konseyi’nin Ekim ayında sona ermeden önce İran’a uygulanan silah ambargosunu uzatması konusunda “umutlu” olduğunu açıklamıştı.

‘TEPKİMİZ GÜÇLÜ OLACAK’



Reuters’ın haberine göre silah ambargosunu uzatmak için Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinin desteğini almaya çalışan ABD, Tahran’ı silah ambargosuna ek olarak diğer tüm BM yaptırımlarını da geri getirmekle tehdit etmişti.

Mousavi, “ABD artık nükleer anlaşmanın bir üyesi değil. İran’ın Amerika’nın yasa dışı önlemlerine tepkisi güçlü olacak” dedi.