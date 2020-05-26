İrlanda Başbakanı Varadkar’ı yakan kare! Koydukları kurallara kendisi uymadı

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, worldometers’ın verilerine göre can kayıpları 348 bini aştı. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok noktada normalleşme yolunda adımlar atılıyor.

Önlemler gevşetilmeye başlansa da, tartışmalı görüntüler de yaşanıyor. Bunun son örneği İrlanda’da yaşandı. Başbakan Leo Varadkar, başkent Dublin’de Phoenix Park’ta güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.

Ancak Varadkar’ın önlemleri hiçe sayan hareketleri eleştirilerin hedefi oldu. Parklarda uzun süre kalınmaması ve egzersiz yapıldıktan sonra eve dönülmesi çağrıları yapılan ülkede, Başbakan Varadkar’ın arkadaşlarıyla birlikte piknik yapması dikkat çekti.

SADECE ŞORTUYLA…

Arkadaşlarıyla arasında sosyal mesafe de bırakmayan Varadkar’ın, maske ya da herhangi bir koruyucu bulunmadan üzerinde yalnızca şortuyla içkisini yudumladığı görülüyor.

Varadkar’ın sözcüsü ise tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, Başbakan’ın 5 kilometre mesafedeki yerlere gitme kuralına uyduğu, herhangi bir kurali ihlal etmediği ve halk sağlığı önerilerini yerine getirdiği savunuldu.