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İspanya’da 6 binden fazla yeni vaka tespit edildi

Corona virüsünün yeniden yayılmaya başladığı İspanya'da, Cumartesi ve Pazar günü yapılan testler de dahil 6 bin 361 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

19:23 -
Haberler Dünya
İspanya’da 6 binden fazla yeni vaka tespit edildi

Avrupa’nın ikinci dalga corona virüsü salgınından endişe ettiği günlerde İspanya’dan korkutan haber geldi.

Özellikle Katalonya bölgesinde artışa geçen vakalar sonrası gece kulüpleri ve kumarhanelerin çalışma saatlerine kısıtlama getirilmişti.

İngiltere, İspanya’dan gelenlere 14 gün karantina uygulanacağını duyurmuştu.

KORKUTAN ARTIŞ

İspanya Sağlık Bakalığı’nın verilerine göre 272 bin 421 olan vaka sayısı 278 bin 782’ye yükseldi.

Reuters’ın haberine göre, geçtiğimiz hafta sonu günlük vaka sayılarını açıklamayan ülke bugün yapılan duyuruda 6 binden fazla vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Ülkedeki ikinci dalga endişesi giderek artıyor.

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Son güncelleme: 19:29 27.07.2020
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