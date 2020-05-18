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İspanya’da düşüş sürüyor! 87’den 59’a indi

Corona virüsünün 30 bine yakın can kaybına yol açtığı İspanya'da son 24 saat içinde 59 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkedeki can kaybının 27 bin 709'a yükseldiği belirtildi. Bu sayı İspanya'da bir ay sonra salgındaki en düşük ölümün yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti.

18:12 -
Haberler Dünya
İspanya’da düşüş sürüyor! 87’den 59’a indi

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde 59 can kaybının yaşandığını açıkladı.

Bakanlık ülkedeki toplam can kaybının ise 27 bin 709’a çıktığını belirtti.

Son 24 saatte yapılan testlerde ise yalnıca 256 yeni vaka tespit edildiği ifade edildi. Bakanlığın verilerine göre İspnya’da bugüne kadar 231 bin 606 vaka tespit edildi.

Cumartesi günü 102 insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği ülkede son 17 Mayıs Pazar günü ise 87 insanın öldüğü belirtilmişti.

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Corona Cumartesi İspanya Ölüm pazar Sağlık Sağlık Bakanlığı
Son güncelleme: 18:18 18.05.2020
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