İsveç Kralı Gustaf’tan corona itirafı: Başarısız olduk

Corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, ülkeler 2020 yılının büyük bölümünü kısıtlamalar altında geçirdi. Gayriresmi olarak ‘sürü bağışıklığı’ yolunu seçen İsveç’te işler başlangıçta düzgün gitse de, haftalar ilerledikçe durum tersine döndü.

İsveç, çevresinde sıkı önlemler alan Finlandiya, Norveç, Danimarka, Estonya, Letonya ve Litvanya gibi ülkelerin toplamından daha fazla vaka ve ölü sayısıyla karşı karşıya kaldı.

İsveç’in eleştiri konusu olan bu yöntemiyle ilgili üst düzey isimlerden de itiraf gibi açıklamalar yapılmaya başlandı. Bu isimler arasına son olarak İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf da katıldı. Geleneksel Noel konuşmasında halka seslenen Kral Gustaf, corona virüsüyle mücadelede hata yaptıklarını kabul etti.

‘BÜYÜK BİR TRAVMA’



Ülkenin çok zor bir durum içinde olduğunu söyleyen Kral Gustaf, hayatını kaybeden yaklaşık 8 bin kişinin yakınlarının veda bile edemeden büyük bir travma yaşadığını belirtti. Gustaf, “Bence başarısız olduk. Hayatını kaybeden çok fazla kişi var ve bu korkunç. Bu hepimizin acı çektiği bir şey” dedi.

İsveç’te son açıklanan verilere göre corona virüsüne yakalanan kişi sayısı 356 bin, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 7 bin 893 olarak kayıtlara geçti.