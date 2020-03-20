İtalya zirveye çıktı… ABD’de panik büyüyor! İşte corona virüsünde son durum

Aralık ayının sonunda Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünyanın bir numaralı gündemi. Her geçen dakika yeni vakalar duyurulurken, ölüm haberleri de peş peşe geliyor.

İşte corona virüsüyle ilgili yaşanan son gelişmeler:

– Virüsün en çok yıkıma yol açtığı ülke artık resmi olarak İtalya. Salgının merkezini geride bırakan ülkede ölü sayısı önlemez bir hızla artıyor. İtalya’da ölü sayısı 3 bin 405’e ulaşarak, 3 bin 248 can kaybının yaşandığı Çin’i geçti.

CALIFORNIA’DA EVDE KALIN EMRİ

– Corona virüsü ABD‘deki etkisini de artırıyor. Ölü sayısı ülke genelinde 217’ye ulaşırken vaka sayısı 14 bini aştı. Ülkenin virüsle mücadele eden en kalabalık nüfuslu eyaleti California‘da Vali Gavin Newsom, vatandaşlara evde kalma emri verdi.

– ABD Başkanı Donald Trump Haziran ayında düzenlenecek G7 zirvesini iptal ederek telekonferansla yapılması kararını aldı.

OXFORD’DAN AŞI TARİHİ

– İngiltere‘nin köklü üniversitelerinden Oxford, corona virüsü aşısı için tarih verdi. Uzmanlar, aşının yıl sonuna kadar erişilebilir olmasını umduklarını söyledi.

Başbakan Boris Johnson ise virüsün etkisinden 12 haftada kurtulabileceklerini öne sürdü. Birleşik Krallık’ta paylaşılan son ölü sayısı 144.

– Arjantin‘de ülke genelinde karantina kararı alındı. Haiti sınırlarını kapatırken, Şili‘de referandum ertelendi.

– 18 bin vaka tespit edilen ülkelerden İran‘da ölü sayısı 1284, İspanya‘da 831 olarak kayıtlara geçti. Fransa‘da ise son güncellenen can kaybı sayısı 372.

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