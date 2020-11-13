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İtalya’da dehşete düşüren görüntüler… Salgın kontrolden çıktı: Hastalar tuvaletlerde ölüyor

Corona virüsünün en sert vurduğu Avrupa ülkelerinden İtalya'da dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Napoli'de bir hastanede kaydedilen görüntülerde, hastaların tuvaletlerde ve sedye üzerinde hayatını kaybettiği gözler önüne seriliyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:43, 13/11/2020
Haberler Dünya

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, ikinci dalga pek çok ülkede çok daha sert şekilde vuruyor. İlk dalgada Mart ayında Avrupa’da felaketi yaşayan ülke olan İtalya’da durum şimdilerde de pek parlak değil.

Vaka sayıları hızla artış gösterirken, hastanelerden de iç açıcı görüntüler gelmiyor. Sosyal medyaya yansıyan ve İngiliz basınının da manşetlerden yer verdiği görüntülerde Napoli’deki Cardarelli Hastanesi’nde yaşananlar gözler önüne seriliyor.

Tuvalette ölen hasta.

Hastanede durumun kontrolden çıktığı öne sürülürken, doktorların vakalara yetişemediği ve hastalara müdahale edemediği belirtiliyor. Hastaların tuvalette, koridorlarda ya da acil servisteki sedyelerde hayatını kaybettiği iddia edilirken, söz konusu videoda bir kişi elinde kamerayla acil servisi dolaşıyor.

Acil servisteki hastalardan biri.

Acil servis tuvaletinde yerde yatan bir kişiyi gösteren kameradaki kişi, “Bu adam ölü, burası Cardarelli Hastanesi. İşte burası da acil servis. Bu kadın kendi idrarı içinde yatıyor. Ölü mü yoksa hayatta mı bilmiyoruz. Orada da bir kadın var hiçbir şey bilmiyoruz” ifadelerini kullanıyor.

1 MİLYON VAKAYI GEÇTİLER

Görüntüler sosyal medyada infial yaratırken, hastanedeki duruma ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Corona virüsüyle ilgili rakamları anbean aktaran worldometers’ın verilerine göre İtalya’da şimdiye dek 1 milyon 66 bin vaka görüldü. Ülkedeki ölü sayısı ise 43 bin 589’a ulaştı.

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Avrupa Corona Dünya Facebook İtalya Kadın Napoli söz
Yayınlanma Tarihi:09:19,
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