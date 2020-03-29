Johnson’dan tüm İngiltere’ye mektup: İşler daha kötüye gidebilir

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını İngiltere'de kraliyet ailesinin ardından hükümete sıçradı.

Başbakan Boris Johnson'ın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Downing Street'te bulunan başbakanlık ofisinden çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

Başbakan, corona virüsü ile mücadelede evde kalmanın önemli bir etken olduğunu ifade ederken, bu süreçte herkesin gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurguladı.

Johnson, İngiltere'de yaşayan herkese yolladığı mektupta “İşler iyiye gitmeden önce daha kötüye gidebilir'' ifadesine yer verirken, ayrıca “Tıbbi ve bilimsel tavsiyeler kapsamında, daha sert uygulamalar getirebiliriz” açıklamasında bulundu.

Başbakan Johnson, 27 Mart günü yayınlamış olduğu video ile corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. İngiltere'de toplam corona virüsü vakası 19 bin 512'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 228'e yükseldi. (İHA)

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