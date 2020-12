Kim Jong-un’un arkadaşları konuştu: Kızlardan korkuyordu

Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore’nin 36 yaşındaki lideri Kim Jong-un’un bir dönem İsviçre’de okuduğu lisedeki sınıf arkadaşlarının açıklamaları gündem oldu.

İsviçre’de eğitim alan Kim Jong-un’un arkadaşları yazar Anna Fifield’a konuştu. International School of Berne ve daha sonra Schule Liebefeld Steinholzli’de eğitim alan Kim Jong-un ile ilgili bilinmeyenleri anlatan arkadaşları, “Kim bir playboy gibi değildi. Kızlarla kesinlikle temastan kaçınırdı” yorumunu yaptı.

“HAYATINI KİMSEYLE PAYLAŞMAZDI”

The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong-un isimli kitap için açıklama yapan arkadaşları, “Onun yaşlarındaki ergenler genelde sınırlarını zorlarlar fakat Kim Jong-un hiçbir zaman parti meraklısı olmadı ya da bir zengin çocuğu gibi davranmadı. Okulun kamplarına, partilerine ya da diskoya gitmedi. Bir damla alkol bile tüketmedi” açıklamasını yaptı.

İsmini açıklamayan bir arkadaşı, “Kızlarla iletişim kurmaktan kesinlikle uzak dururdu. Hiçbir zaman kızlarla konuşmazdı. Yalnız dolaşırdı ve kimseye özel hayatını anlatmazdı. Sınav sonuçları hiçbir zaman mükemmel değildi fakat buna rağmen yedinci ve sekizinci sınıfları geçti” ifadesini kullandı.

