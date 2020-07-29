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Komşuda korkutan gelişme! Bir günde rekor sayıda vaka…

Irak'ta corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 968 vaka kaydedildi. Bu sayının ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.

21:25 -
Haberler Dünya
Komşuda korkutan gelişme! Bir günde rekor sayıda vaka…

Irak’ta corona virüsü (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 2 bin 968 vaka tespit edildiği, 2 bin 399 kişinin iyileştiği ve 68 kişinin ise virüse yenik düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede salgının baş göstermesinden bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşılırken, toplam vaka sayısı 118 bin 300’e yükseldi.

Son verilerle birlikte Irak’ta virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı 83 bin 461’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 603’e ulaştı. Ülke genelinde 30 bin 236 kişinin hastanelerde tedavilerinin devam ettiği belirtildi. (İHA)

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