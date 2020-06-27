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Komşuda ölü sayısı yükseliyor! Korkutan açıklama: Çok zor bir sonbahar mevsimi geçirebiliriz

İran'da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 125 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 10 bin 364’e yükseldi. Corona virüsüne karşı ülkedeki güncel durumu açıklayan İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, "Corona virüsü ve influenza ile birlikte çok zor bir sonbahar mevsimi geçirebiliriz" ifadesini kullandı.

17:59 -
Haberler Dünya
Komşuda ölü sayısı yükseliyor! Korkutan açıklama: Çok zor bir sonbahar mevsimi geçirebiliriz

İran'da corona virüsü salgınında cam kaybı artmaya devam ediyor. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki corona virüsü (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı.

Lari, son 24 saatte 2 bin 456 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını belirtirken, 125 kişinin ise hayatını kaybettiğini ifade etti. Sözcü, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 220 bin 180'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 10 bin 364'e ulaştığını açıkladı.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yüzyılda bir veya iki kez karşılaşılabilecek bir trajediyle karşı karşıya olduklarını söyleyerek, “Corona virüsü ve influenza ile birlikte çok zor bir sonbahar mevsimi geçirebiliriz. Corona virüsü ve influenzanın beraber görülmesi sağlık bakanlığı için oldukça yorucu olacaktır” ifadelerini kullandı.

Nemeki, “Covid-19 için yüksek risk grubunun spesifik hastalar ve yaşlılar olduğunu düşünüyorduk ancak tıp fakültelerinin en son istatistiklerine göre, ne yazık ki, bugün gençlerin Covid-19 ile enfekte olma olasılığının daha yüksek olduğunu görüyoruz” dedi. (İHA)

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