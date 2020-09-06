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Kosova Başbakanı Hoti: Kudüs’te büyükelçilik açmakta kararlıyız!

Kosova Başbakanı Abdullah Hoti, Kosova büyükelçiliğini Kudüs’te açmaya ve İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmaya kararlı olduğunu açıkladı.

17:13 -
Haberler Dünya
Kosova Başbakanı Hoti: Kudüs’te büyükelçilik açmakta kararlıyız!

Kosova Başbakanı Abdullah Hoti, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya seslenerek “Teşekkürler Bay Netanyahu! Hükümetim, Kudüs’te büyükelçilik açmaya, diplomatik ilişkiler kurmaya ve ikili ilişkileri derinleştirmekte kararlıdır” ifadesine yer verdi.

Netanyahu, Washington’da Kosova ile Sırbistan arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek Kosova'nın Kudüs’te büyükelçilik açan ilk Müslüman devlet olmaktan büyük mutluluk duyduğunu açıklamıştı.

FOTO: REUTERS

Washington'da varılan anlaşma uyarınca Kosova’nın yanı sıra Sırbistan da Kudüs'te büyükelçilik açacak. (İHA)

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