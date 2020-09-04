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İsrail, Kosova’yı bağımsız ülke olarak tanıdı

İsrail, Kosova'yı bağımsız devlet olarak tanıdığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
19:28 -
Haberler Dünya
İsrail, Kosova’yı bağımsız ülke olarak tanıdı

İsrail, 2008 yılında Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı ‘bağımsız’ devlet olarak tanıdığını duyurdu.

İsrail, Kosova’nın bağımsızlığını tanıyan 117. ülke oldu.

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İsrail Kosova
Son güncelleme: 19:34 04.09.2020
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