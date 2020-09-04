İsrail, Kosova’yı bağımsız ülke olarak tanıdı

İsrail, 2008 yılında Sırbistan&#8217;dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova&#8217;yı &#8216;bağımsız&#8217; devlet olarak tanıdığını duyurdu.. İsrail, Kosova&#8217;nın bağımsızlığını tanıyan 117. ülke oldu.. AYRINTILAR GELİYOR. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/israil-kosovayi-bagimsiz-ulke-olarak-tanidi-6023145","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/israil-kosovayi-bagimsiz-ulke-olarak-tanidi-6023145","pageType":"yazi","pageIdentifier":6023145,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"u0130srail, Kosova&#8217;yu0131 bau011fu0131msu0131z u00fclke olarak tanu0131du0131"});aip('newsArticle', {"identifier":6023145,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/israil-kosovayi-bagimsiz-ulke-olarak-tanidi-6023145/","headline":"u0130srail, Kosova&#8217;yu0131 bau011fu0131msu0131z u00fclke olarak tanu0131du0131","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["\\u0130srail","Kosova"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":"2020-09-04 19:28:36","datePublished":"2020-09-04 19:28:36","dateModified":"2020-09-04 19:34:20","info":"{"seo_news":"false"}"});