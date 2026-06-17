İl başkanı olarak rahatlıkla girebildikleri CHP Genel Merkezine, bugün tedirgin adımlarla 74 il başkanı gelecek. Butlan kararıyla göreve gelen yönetimin değişmesi için delegelerin noter aracılığıyla verdiği “Kurultay çağrısı yapılsın” dilekçeleri bugün CHP Genel Merkezi’ne teslim edilecek. Dün Hükümdar görevden alındı. Bugün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplanacak, Genel Merkeze gelecek 74 il başkanından kimlerin görevden alınacağını belirleyecek. Bunlar arasında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir’de kooperatif yolsuzluğu iddiasıyla tutuklu olan Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de bulunuyor.



“Butlan Kararı” 21 Mayıs’ta verildi. Daha ilk günden itibaren Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşları yaptıkları açıklamalarda, butlan kararı üzerine Genel Başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir an önce kurultay çağrısı yapmasını istedi. Genel Merkez ise Bölge Adliye Mahkemesi’nin butlan kararının Yargıtay’a gidip kesinleşmesinin bekleneceğini belirttiler, kurultaya çağrı yetkilerinin olmadığını açıkladılar. Bu durum, “Her konuda karar alınırken, sadece kurultaya çağrı konusunda karar alınamıyor” eleştirilerine yol açtı.

74 İL BAŞKANI GELECEK



CHP’nin 81 il başkanından, 74’ü delegelerden kurultaya çağrısı yapılması için imza topladı. Toplanan 900 civarında imza, bugün Genel Merkeze teslim edilecek. Konuştuğum bazı il başkanları, örgütün bir an önce kurultayın toplanmasından yana olduğunu, parti içindeki sıkıntılı ortamın bir an önce sonlandırılması gerektiğini vurguladı.



CHP’nin bir erken ya da öne alınmış seçimle katılabilmesi için kurultayını yapmış olması gerektiği belirtiliyor. Ancak, Genel Merkezin gündeminde, Yargıtay kararı sonuçlanıncaya kadar kurultay yok. Bölge Adliye Mahkemesi de kararını henüz Yargıtay’a göndermiş değil. Dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasından sonra Yargıtay’a gönderilecek. Yargıtay 3’ncü ya da 8’inci Hukuk Dairesi’ne gitmesi beklenen butlan dosyasının Yargıtay’dan ne zaman çıkabileceği konusunda da farklı yorumlar yapılıyor.



İLLERDE DURUM NASIL?



CHP’deki muhtemel gelişmeler hemen her şehirde konuşuluyor. Açık söylemek gerekirse Özgür Özel’e desteğin daha yüksek olduğu anlaşılıyor. Özel’in yanında yer alan bazı başkanların Merkez Yürütme Kurulu kararıyla bu hafta içinde görevden alınmaları bekleniyor. Genel Merkezin aleyhine konuşmadıkları ve isimlerinin bir olumsuzluğa katılmaması halinde büyükşehir belediye başkanlarıyla yola devam edilecek. Daha önce “istifa edebilir” denilen bazı başkanların şu aşamada gündemlerinde istifa yok.



Ancak, il başkanları için aynı şey söylenmiyor. İşte, onların bazılarının görevden alınmaları bekleniyor. Bunun hazırlıkları sürüyor. Bazı başkanlar, Kemal Kılıçdaroğlu’nu il başkanı olarak tanımıyor. “Bizim genel başkanımız Özgür Özel” diyor. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç başından beri Özgür Özel’le birlikte. Birçok başkan, “Biz, seçilmiş genel başkanın yanındayız” diyor.



İsimleri, “görevden alınacaklar” arasında geçen Kayseri, Samsun, Sinop il başkanlarıyla konuştum. Çok açık ifadeyle, “Butlan kararı üzerine gelen genel başkanın yanında olmadıklarını” belirttiler. Onlardan birkaç örnek aktarıyorum:



BAŞKANLAR NE DİYOR?



- Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı: İl Başkanlığından alınacaklar arasında benim de adım geçiyor. Sanıyorum benimle birlikte bazı başkanlarımıza görevden alındığımıza ilişkin MYK kararı birkaç gün içinde gelir. Bugün, kurultay delegelerinin dilekçelerini Genel Merkeze teslim edeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu’nun butlan kararıyla göreve gelmesini içimize sindiremiyoruz. Kemal Bey’in buna alet olmasını da asla kabul etmiyorum.



- Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ: Genel başkanla sorunum var. Butlanın varlığını nasıl kabul eder, nasıl kurultayı toplamaz? 4 Ağustos 2020’de ‘Değişim’ olması için il başkanlığına aday oldum. Seçimi kazandım. Halkımızın içindeyim. CHP’de değişimin gerekliliğine inanıyorum. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in partimizin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yanındayım. Özgür Özel’in görüşlerine katılmasam bunu toplantıda belirtirim, buna rağmen verilen emri yerine getiririm.



CHP'DEN GİDECEK VARSA, O BİZ DEĞİLİZ



-Sinop İl Başkanı Avukat Cem Yalçınkaya: Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) oluşumu tüzüğe açıkça aykırı. Parti Meclisi ve kurultay kararlarını uygulamakla görevli olan MYK, Parti Meclisinden onay almadan ihraçlara başlamış oldu. Bunlar, kanunda hükümsüz kılınacak işlemler. Yargıtay’ın da kısa süre içerisinde bu işe bir ‘dur’ diyeceğini düşünüyoruz. Çünkü, menfaat sağlandığına ilişkin delil ortaya konulamadı.



İki olağanüstü kurultay, bir olağan kongre süreci işledi. Şu anda partinin olağan kongre yapması mümkün değil. 2027 yılından önce kongre yapılamıyor. Olağanüstü kurultaya da engel yok. Kurultay toplanması için 74 il başkanı net bir şekilde tavrımızı koyuyoruz. CHP’den gidecek birisi varsa, o biz değiliz. Bu parti savaş meydanlarında kurulmuş halkın partisidir.”



EN HAVALI ÇAYÇI HÜKÜMDAR GÖNDERİLDİ



CHP’de görevden almalar, ihraçlar, işten çıkarmalar devam ederken, emektar çaycı Hükümdar da son çıkarılan 20 çalışan arasında yer aldı. Daha önce Genel Merkezde, son olarak Cumhurbaşkanlığı aday ofisinde çay servisi yapan, Hükümdar, CHP’ye ait olan ve aday ofisi olarak kullanılan Çevre Sokak’taki binanın boşaltılması üzerine sadece personele servis yapıyordu.



CHP’nin “en havalı” isimlerinden birisi 46 yaşındaki çaycı Hükümdar Subaşı, Erzurum’un Pasinler ilçesinden. 19 yıldır CHP’de çalışan Hükümdar, babasının asker arkadaşının adı Hükümdar olduğu için kendisine Hükümdar adının verdiğini anlatıyor. Çayı, kahvesi zevkle içilen Hükümdar, partilerinin iktidar geleceğine de yürekten inanıyor.



ÇIKARILMAYI BEKLİYORDUM



Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinde görev yaptığını belirten Hükümdar, “Dün 20 arkadaşımla birlikte benim de işime son verdiler. Kararı duyunca üzülmedim. Çünkü aday ofisinde çalıştığım için başıma böyle bir şey gelebileceğini tahmin ediyordum. Gerek Genel Merkezde, gerekse aday ofisinde çay götürmediğim CHP yöneticisi kalmamıştır” dedi.



Hükümdar, diğer arkadaşları gibi butlan kararının kurbanı oldu. Bakalım, butlan hangi başkanları götürecek...



























